Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre – Sortie de résidence de la Cie des Lueurs pour les yeux – Dans le cadre des Hivernales#2, résidences de création – Dès 1 an

Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France

Dans la tête d’un môme, les petits riens peuvent être de grandes choses. Inspiré de lectures de contes et d’albums jeunesse, ce spectacle est sur le début de tout, la découverte du rien pour fabriquer un monde à partir de soi. De rien naissent toujours des choses ! Avec Marie Carrère et Laura Montaudoin Sepctacle suivi d’une rencontre bord de scène Café parents-enfants avec un espace aménagé pour les tout-petits

(livres, jeux, tapis…) de 9h30 à 12h Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits !

Consultez le guide en ligne

