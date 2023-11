Kid Kino Centre Culturel de Quartier Bordeblanche Toulouse, 8 février 2024, Toulouse.

Kid Kino Jeudi 8 février 2024, 10h30 Centre Culturel de Quartier Bordeblanche

Sélection de courts métrages pour les mouflets. Histoires originales et tendres qui font sourire et s’émerveiller. Un tour du monde animé plein de drôlerie et de poésie.

Entrée libre dans la limite des places disponible

Centre Culturel de Quartier Bordeblanche 5, rue Yves-Rouquette 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-bordeblanche »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T10:30:00+01:00 – 2024-02-08T12:00:00+01:00

