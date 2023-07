Stage de recherche théâtre / Thème « Gloire, postiche & ambition zéro » Centre culturel de quartier Bordeblanche Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Stage de recherche théâtre / Thème « Gloire, postiche & ambition zéro » Centre culturel de quartier Bordeblanche Toulouse, 28 août 2023, Toulouse. Stage de recherche théâtre / Thème « Gloire, postiche & ambition zéro » 28 août – 1 septembre Centre culturel de quartier Bordeblanche Pour 15 personnes entre 15 et 26 ans. Stage gratuit sauf adhésion à 15 euros. STAGE THÉÂTRE / 5 jours

Ce stage est destiné à un groupe de 15 comédiennes, performeurses, danseurs entre 15 et 25 ans, ce stage de recherche théâtre fun & intensif propose d’aborder par le jeu et la performance le thème «Gloire, postiche & ambition zéro» à travers des approches variées : improvisation de parole, chorégraphie de gestes, training physique (mais pas trop car c’est l’été), création de monologues, roman photo collectif, scènes de ciné

Ce stage fait appel à des jeunes artistes désireuxes de rentrer dans un processus de recherche artistique ou développer ses outils de jeu en variant d’une approche théâtrale classique

Ces ateliers peuvent mener à la création de portraits photos ou vidéo pouvant s’inclure dans les productions de la cie, notamment l’épisode 3 de la série docufiction Le goût du faux Centre culturel de quartier Bordeblanche 5 rue Yves rouquette, 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « Cieceluiquiditquiest@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T10:00:00+02:00 – 2023-08-28T16:00:00+02:00

