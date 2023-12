Soirée huîtres charcuterie vin Centre Culturel de Mouriès Mouriès, 1 décembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Le Kiwanis Mouriès Vallée des Baux vous propose une soirée festive de dégustation huîtres charcuterie vin au Centre Culturel de Mouriès, samedi 16 décembre à partir de 18h30 !.

2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

Centre Culturel de Mouriès Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Kiwanis Mouriès Vallée des Baux invites you to a festive evening of oyster, charcuterie and wine tasting at the Mouriès Cultural Centre on Saturday 16 December from 6.30pm!

Kiwanis Mouriès Vallée des Baux le invita a una velada festiva de degustación de ostras y vinos charcuteros en el Centro Cultural de Mouriès, el sábado 16 de diciembre a partir de las 18.30 h

Kiwanis Mouriès Vallée des Baux lädt Sie am Samstag, den 16. Dezember ab 18:30 Uhr zu einem festlichen Abend mit Austern, Wurstwaren und Wein im Kulturzentrum von Mouriès ein!

Mise à jour le 2023-11-28 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles