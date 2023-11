Lotos d’hiver Centre Culturel de Mouriès Mouriès, 26 novembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

La saison des lotos d’hiver arrive ! Venez passer un moment convivial tous les dimanches à 17h, au Centre Culturel de Mouriès, avec les lotos des associations du village !.

2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Centre Culturel de Mouriès Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Winter lotto season is here! Join us every Sunday at 5pm at the Centre Culturel de Mouriès for the lottos organised by the village associations!

¡Ya está aquí la temporada de bingo de invierno! Únete a nosotros todos los domingos a las 17:00 en el Centre Culturel de Mouriès para participar en las loterías organizadas por las asociaciones del pueblo

Die Saison der Winterlottos steht vor der Tür! Verbringen Sie einen geselligen Moment jeden Sonntag um 17 Uhr im Centre Culturel de Mouriès mit den Lottos der Vereine des Dorfes!

