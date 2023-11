Soirée Project X Centre Culturel de Mouriès Mouriès, 25 novembre 2023, Mouriès.

Mouriès,Bouches-du-Rhône

Le Comité des Fêtes vous propose une soirée festive Project X, samedi 25 novembre, de 20h à 1h, au Centre Culturel de Mouriès !.

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 01:00:00. .

Centre Culturel de Mouriès Rue du Temple

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Comité des Fêtes is hosting a festive Project X party on Saturday 25 November, from 8pm to 1am, at the Centre Culturel de Mouriès!

El Comité de Fiestas organiza una velada festiva del Proyecto X el sábado 25 de noviembre, de 20.00 a 1.00 h, en el Centro Cultural de Mouriès

Das Comité des Fêtes lädt Sie zu einem festlichen Project X-Party am Samstag, den 25. November, von 20 bis 1 Uhr im Kulturzentrum von Mouriès ein!

