Vaucluse Sur les chemins de Provence Centre culturel de Mormoiron Mormoiron, 16 septembre 2023, Mormoiron. Sur les chemins de Provence Samedi 16 septembre, 16h00 Centre culturel de Mormoiron Gratuit. Entrée libre. Tout public à partir de 7 ans. Sur Les Chemins de Provence Des contes, légendes, chansons et musiques provençales. Des histoires pour rêver et s’évader sur ces chemins ensoleillés. Partir sur les chemins, à la rencontre des bergers, des ménétriers, d’une fille de cire, de fade (fées)… Voyage dans notre belle provence où le coeur gagne sur le raison.

Spectacle interactif par Chantal Gallo-Bon, musique Marie Hélène Vergé (Cie Les Nomades du Ventoux). Centre culturel de Mormoiron 73 rue de la mairie 84570 Mormoiron Mormoiron 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 61 96 35 http://www.mormoiron.com Le centre culturel vous accueille dans ses locaux ou via une visite virtuelle pour découvrir les quelques 7 000 ouvrages dont il dispose, le musée géologique, la salle des Arts ou sa discothèque de 700 documents. Egalement sur place le point info tourisme Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Les nomades du Ventoux © Commune de Mormoiron

