Initiation à la langue provençale Samedi 16 septembre, 14h00 Centre culturel de Mormoiron Gratuit. A partir de 15 ans. Sur inscription (places limitées).

à la (re)découverte des paysages et des habitants du Ventoux

à la (re)descuberto di païsage e dis abitant dóu Ventour

Atelier proposé par Quentin LEFEBVRE, jeune ingénieur mormoironnais, passionné par la langue provençale qu’il a apprise avec ses grands-parents et qu’il maîtrise parfaitement.

Que vous soyez débutants ou locuteurs à votre aise, n’hésitez pas à nous rejoindre pour (re)découvrir notre langue, véritable patrimoine immatériel de notre Provence.

Centre culturel de Mormoiron 73 rue de la mairie 84570 Mormoiron Mormoiron 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 61 96 35 http://www.mormoiron.com Le centre culturel vous accueille dans ses locaux ou via une visite virtuelle pour découvrir les quelques 7 000 ouvrages dont il dispose, le musée géologique, la salle des Arts ou sa discothèque de 700 documents. Egalement sur place le point info tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

© l’Escolo dóu Ventour © Commune de Mormoiron