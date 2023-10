Les fleurs de Macchabée Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi Montrouge, 11 novembre 2023, Montrouge.

Les fleurs de Macchabée Samedi 11 novembre, 14h00 Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi Sur réservation

Les fleurs de Macchabée est un polar fleuve pour le théâtre. En neuf heures de spectacle la troupe du Théâtre de chair nous emmène, de Marseille à Tel-Aviv en passant par la Touraine, sur les traces d’un homme dont la nécessité de tuer plonge ses racines dans ses propres blessures.

Empruntant les codes des séries policières, Grégoire Cuvier interroge, avec cette nouvelle création, notre besoin inné de justice… de la noirceur de ses origines à l’impérieuse nécessité de son accomplissement !

Ecriture et mise en scène : Grégoire Cuvier

Avec : Clara Antoons, Jean-Marc Charrier, Grégoire Cuvier, Marie Doreau, Xavier Girard, Hervé Laudière, Mathilde Levesque, Olivier Martial et Alexis Perret

Assistante mise en scène : Laetition Poulalion / Musique originale : Alexandre Saada / Costumes : Camille Pénager / Scénographie, création lumière : Camille Duchemin / Administration de production : Aurélie Dieu / Diffusion : Jeanne Fréret

Régie générale et lumière : Damien Valade / Régie son : JB de Tonquédec /Régie Plateau : Mathilde Flament-Mouflard/ Accessoiriste : Jeanne de Gastines

Production : Théâtre de chair / Co-production : Théâtre St Quentin en Yvelines – Scène nationale ; La ferme de Bel-Ebat de Guyancourt ; Les Bords de Scènes – Grand Orly Seine Bièvre ;

Partenaires : Le Prisme d’Elancourt ; Anis Gras le lieu de l’autre à Arcueil ; TEC Théâtre Coluche de Plaisir ; Théâtre de Corbeil-Essonnes ; Les Tréteaux de France – Centre Dramatique National ; Studio-Théâtre de Charenton – collectif STC ; la Lanterne de Rambouillet ; La Merise à Trappes ;

Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, la Région Ile de France, la SPEDIDAM et le FONPEPS. Et par la Fondation E.C. ART Pomaret

Le théâtre de chair remercie l’Association du Groupe des 20 théâtres d’ile de France ; l’association ACTIF ; Attention Travaux ! le Théâtre Paris-Villette

Le théâtre de chair est subventionné par la Région Ile de France au titre de la Permanence Artistique et Culturelle et par la Communauté d’agglomération de St Quentin en Yvelines.

Centre Culturel de Montrouge – Le Beffroi 2 place Emile Cresp – 92120 Montrouge Montrouge 92120 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « prod@theatredechair.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

2023-11-11T14:00:00+01:00 – 2023-11-11T22:30:00+01:00

Marie Doreau