Exposition « Générations Sapey-Triomphe » Centre culturel de Méréville Méréville, 16 septembre 2023, Méréville.

Exposition « Générations Sapey-Triomphe » 16 et 17 septembre Centre culturel de Méréville Entrée libre

Générations Sapey-Triomphe

Une famille d’artistes à Méréville

Avec les œuvres de Joseph Sapey-Triomphe, Clara, Tamaya et Zako Sapey-Triomphe

Cette exposition met en lumière l’œuvre de Joseph Sapey-Triomphe (1897-1956), sculpteur et architecte originaire de Lyon, aux aspirations Art déco. L’artiste est lié à Méréville car il y installe son atelier suite à la destruction en 1943 de celui qu’il possédait au cœur du quartier Montparnasse. Il marque la ville de son empreinte en réalisant les plans de la piscine communale.

Joseph Sapey-Triomphe est à l’origine d’une véritable dynastie d’artistes. Ses petits et arrière-petits-enfants ont suivi les pas de leur grand-père. Tout au long de l’exposition, ses descendants honorent la mémoire de leur aïeul à travers différentes expressions artistiques : installation numérique et concert par Fred et Edouard, ses petits-enfants ; photographies et créations graphiques par Tamaya, Clara et Zako, ses arrière-petits-enfants.

Découvrez “Générations Sapey-Triomphe », une famille d’artistes à Méréville

Centre culturel de Méréville Place des halles 91660 Méréville Méréville 91660 Essonne Île-de-France 01 64 95 43 31 https://www.facebook.com/centrecultureldemereville/ https://twitter.com/CcMereville;https://www.instagram.com/ccmereville/ Le Centre Culturel de Méréville est un lieu unique du sud Essonne. Il propose des événements culturels divers : concerts, spectacles, expositions, visites, ateliers, cinéma, etc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

FST2023