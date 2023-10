Cet évènement est passé Et si le Musée s’en amusait ? Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois Catégories d’Évènement: Essonne

Le Mérévillois Et si le Musée s’en amusait ? Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois, 13 mai 2023, Le Mérévillois. Et si le Musée s’en amusait ? Samedi 13 mai, 19h00 Centre Culturel de Méréville « Et si le musée s’en amusait… » par Eric Guilleton et Margaux Macca Dans le cadre des festivités de la Nuit européenne des Musées et de l’exposition du Musée sort de sa réserve « Dessus/Dessous : sous la terre notre histoire – paysages archéologiques du Pays de l’Etampois », Eric Guilleton et Margaux Macca s’amuseront à chanter des classiques de la chanson française que leur inspireront les collections du Musée, avec l’aide complice du conservateur et de son équipe… Et si le musée s’en amusait ? Centre Culturel de Méréville Place des Halles 91660 Le mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 01 64 95 43 31 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caese.fr%2Ffr%2Finformation%2F7668%2Fle-centre-culturel-mereville%3Ffbclid%3DIwAR07JvZ4X61Cej3krPMy6Y9w6-UkFkumpsbql4ZstYZR9hGdZlb1iw_HoU8&h=AT0gDAsiO7nz9ew8hIQEAgagFYvNE9tDDttvTR9aw-5L7pS-W_ykugX0mSu6O_Q6EYyBDv965L4N_pw5IMM_DWjXo3ctUednMjcj4Tpf8eaDbE6V98UiFIC8Vo1iy6pNUnY https://instagram.com/centre_culturel_mereville?utm_medium=copy_link;http://www.caese.fr/fr/information/7668/le-centre-culturel-mereville?fbclid=IwAR1WX7kbeNKI6_KJjUW08P17LkSi87YYUnY5fEwOT5YnhqmH0_5dYURAHYo;https://www.facebook.com/centrecultureldemereville/ Le Centre Culturel de Méréville est unique au sud de l’Essonne. Il a pour vocation d’offrir aux populations locales un accès à la culture et de favoriser le maillage culturel sur le territoire de la CAESE. Accès via la RN20, parking sur la Place de la Halle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 © Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Le Mérévillois Autres Lieu Centre Culturel de Méréville Adresse Place des Halles 91660 Le mérévillois Ville Le Mérévillois Departement Essonne Age max 99 Lieu Ville Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois latitude longitude 48.31926;2.089489

Centre Culturel de Méréville Le Mérévillois Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le merevillois/