LA NOUVELLE SCENE FRANCE BLEU CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges LA NOUVELLE SCENE FRANCE BLEU CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Limoges, 24 novembre 2023, Limoges. LA NOUVELLE SCENE FRANCE BLEU Vendredi 24 novembre, 18h00 CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Entrée libre La nouvelle scène musicale, les talents de demain, aujourd’hui.

L’incontournable Nouvelle Scène musicale France Bleu s’arrête à Jean Gagnant le temps d’une soirée ouverte au public. Venez découvrir les univers d’artistes locaux issus du domaine de la musique.

Programmation en cours (Avec FRANCE BLEU) CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT 7 avenue Jean Gagnant – 87000 LIMOGES Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:00:00+01:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Adresse 7 avenue Jean Gagnant - 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Limoges latitude longitude 45.833314;1.269013

CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/