ODONATA + GUEST Vendredi 10 novembre, 20h00 CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT plein 6€ / réduit 5€ (étudiants, demandeurs d’emploi)

Dans ce premier opus, « gravitational perturbation » du groupe a majorité féminine, Odonata montre qu’il est le chaînon manquant entre les Pink floyd, Yes des débuts, Deep Purple voir les B52’ et Led Zeppelin. Les talentueuses musiciennes d’Odonata, fondé et dirigé par Fabienne Albiac, aidées par Steff tej en un Empereur Palpatine du bon côté de la force sortent des terrains musicaux actuels pour nous entraîner dans leur propre style tout en effectuant un vibrant hommage à leurs influences. « Oriental Memories » ouvre l’album et ses sonorités orientales n’est pas sans rappeler ce qu’aurait pu faire Led Zeppelin après « Physical graffiti » en persévérant dans ce que l’on nomme aujourd’hui la world music. Le mélange des genres est subtile, mené à la baguette par Betti Lou, les guitares de Fabienne Albiac et Steff Tej se répondant au travers de riffs et soli entêtants excellemment maîtrisés, comme sur « Robot ».

Odonata est un véritable ovni de pur bonheur musical venu de Limoges, mais qui va vite, avec ses morceaux de diamants bruts, charmer les oreilles de tous les mélomanes de la planète. La musique inclassable et intemporelle d’Odonata mêlant psychédélisme et metal peut s’approprier sans rougir les termes, rock-psyché, doom et stoner rock.

Pierre Lajudie/ RTF 95.4

(Avec les Disques du tigre)

CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT 7 avenue Jean Gagnant – 87000 LIMOGES Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

