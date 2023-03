GUERRIÈRE(S) CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

GUERRIÈRE(S) CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT, 30 mars 2023, Limoges. GUERRIÈRE(S) Jeudi 30 mars, 20h00 CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT Dans ce seule-en-scène, le hip hop rythme des histoires de vie.

Héroïne de l’ordinaire, Guerrière(S) est toutes les femmes. Résistantes, résiliantes, force patiente ou furieuse, altière ou humble, l’oeil grave ou mutin. Guerrière(S) observe le monde, le ressent, le raconte. Elle se laisse porter, emporter par les mots, la musique et la scène. Texte et mise en scène : Muriel Mingau

Jeu : Michelle Atlani

Musique : Pierre Rakotondrafara Entrée libre sur réservation au 05.55.45.94.00 Ce spectacle est proposé par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF87) en lien avec le 8 mars, Journée internationale des Droits des Femmes.

Il a été créé à l’Opéra de Limoges le 5 novembre 2022 et a été soutenu par les centres culturels de la Ville de Limoges et la Ville de Feytiat. CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT 7 avenue Jean Gagnant – 87000 LIMOGES Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

