Guerrière(s) Théâtre / musique hip hop CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT, 30 mars 2023, Limoges. Guerrière(s) Théâtre / musique hip hop Jeudi 30 mars, 20h00 CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT entrée libre sur réservation Un spectacle est proposé par le centre d’information aux droits des femmes et des familles CIDFF dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes (8 mars).

Entrée libre sur réservation au 05 55 45 94 00 CENTRE CULTUREL DE LIMOGES JEAN GAGNANT 7 avenue Jean Gagnant – 87000 LIMOGES Limoges 87045 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459400 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T20:00:00+02:00 – 2023-03-30T21:00:00+02:00

