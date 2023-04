Concert Classe de la direction orchestre Centre culturel de Lesquin Lesquin Catégories d’Évènement: Lesquin

Concert Classe de la direction orchestre Vendredi 26 mai, 20h00 Centre culturel de Lesquin Entrée gratuite Programme Programme général (1h10 de musique)

Ludwig van Beethoven, Ouverture d’Egmont – 9’

Piotr Ilitch Tchaïkovski, Variations rococo op. 33 – 20’

Sophie Broïon, violoncelle

Igor Stravinsky, Dumbarton Oaks Concerto – 12’

Alexandre Borodine, Danses polovtsiennes du Prince Igor (Arr. V. Paulet) – 15' Les musiciens : Yasmine Hammani, Marielle Gaglio, Éric Segers, Frédéric Daudin Clavaud, Jean-Louis Ollé, Alexandre Desmarez, Alexandre Gallet, Catherine Rey, Amélie Lejosne, Flavien Bassimon, Anthony Blondeau, Guillaume David, Éric Perrier, Pierre Joseph, Clémentine Maillard (violon), Louis Dechambre (piano), Raël Deperne (alto) et Aurélien Melleret (cor). Soliste : Sophie Broïon (violoncelliste ONL) Professeurs : Laurent Goossaert, Rémi Durupt Membres du jury : Éric Scrève, Laurent Goossaert et Martial Drapeau. Centre culturel de Lesquin 1 rue Camille Claudel 59810 Lesquin 59810 Nord Hauts-de-France 03 62 13 79 90

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T22:00:00+02:00

