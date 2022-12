Concert « Kanour noz » avec Élodie Jaffré Centre culturel de l’Ellipse Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Concert « Kanour noz » avec Élodie Jaffré Centre culturel de l’Ellipse, 20 janvier 2023, Moëlan-sur-Mer. Concert « Kanour noz » avec Élodie Jaffré Vendredi 20 janvier 2023, 21h00 Centre culturel de l’Ellipse

Tarifs : plein tarif 10 €, tarif réduit 6 €

Élodie Jaffré a souhaité créer un spectacle autour du Kanour noz et des chants traditionnels qu’il interprétait. Création coécrite avec Yann Le Bozec (contrebassiste) et Awena Lucas (harpe celtique). Centre culturel de l’Ellipse rue Pont ar Laer, Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne Kanour noz – chanteur de nuit en breton – est le surnom que les habitants de Kerroc’h, petit village près de Ploemeur, ont donné à un pêcheur qui avait l’habitude de chanter la nuit, tout au long de ses sorties en mer. Élodie Jaffré a découvert que cet homme, Louis Le Hirez, était son grand-oncle. Elle a souhaité créer un spectacle autour de cet oncle et des chants traditionnels qu’il interprétait. Une création coécrite avec Yann Le Bozec (contrebassiste) et Awena Lucas (harpe celtique).

Organisé par la mairie de Moëlan-sur-Mer.

