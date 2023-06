Concert de restitution – Académie baroque Centre culturel de l’église Saint-Germain Sully-sur-Loire, 3 septembre 2023, Sully-sur-Loire.

Concert de restitution – Académie baroque Dimanche 3 septembre, 16h00

Proposée par l’Ensemble baroque Les Folies françoises sous la direction artistique du violoniste Patrick Cohën-Akenine, et par la Ville d’Amilly, la troisième édition de l’Académie Baroque aura lieu dans le cadre idyllique du Domaine de la Pailleterie de la Ville d’Amilly (45) du dimanche 27 août au dimanche 3 septembre prochain.

Le 3 septembre, les élèves et professeurs de l’Académie baroque d’Amilly vous invitent à les rejoindre pour fêter en beauté la fin de cette semaine si enrichissante autour de la musique baroque lors d’un concert riche en découvertes et en surprises à Sully-sur-Loire.

Avec les classes de :

Clavecin avec Béatrice Martin

Violon & alto avec Patrick Cohën-Akenine

Violoncelle avec François Poly

Hautbois & bande de hautbois avec Jean-Marc Philippe

Soutien de la ville d’Amilly, du ministère de la Culture –dans le cadre de l’Eté Culturel 2023- et de la SPEDIDAM. Evènement labellisé Nouvelles Renaissance(s) Centre-Val de Loire 2023.

Centre culturel de l’église Saint-Germain Rue du Faubourg Saint-Germain, 45600 Sully-sur-Loire Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 36 20 08 https://www.sully-sur-loire.fr/decouvrir-sortir/loisirs/espace-culturel-saint-germain/ L’espace culturel Saint-Germain est un lieu d’accueil pour tous les arts ! Peintures, sculptures, musique … y sont magnifiés par cet écrin, joyaux de l’architecture gothique. Cette église, désacralisée et réhabilitée en 2006, porte sa vocation culturelle haut et fort par une programmation s’étalant de mars à octobre. Plusieurs concerts, expositions et salons y sont organisés chaque année.

2023-09-03T16:00:00+02:00 – 2023-09-03T17:30:00+02:00

©Valère Le Platre