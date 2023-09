Exposition « Que la lumière soit : 32e anniversaire de l’Indépendance de l’art ukrainien » Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine Paris, 7 septembre 2023, Paris.

Le Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France est fier de présenter une exposition collective des artistes contemporains ukrainiens. Le projet vise à mettre en valeur le dynamisme et la diversité de l’environnement artistique ukrainien contemporain, ainsi qu’à souligner son ambition de devenir un participant à part entière de la scène artistique européenne. Il est important de percevoir l’art ukrainien non seulement à travers le prisme du conflit en cours, mais aussi à travers sa riche culture et ses valeurs.

L’exposition présentera des œuvres d’artistes qui sont très appréciés en Ukraine et à l’étranger.

Parmi eux :

Épingles de la peur de Danylo Halkin, une œuvre sociale forte qui s’adresse aux événements de la Seconde Guerre mondiale, à la révolte des citoyens allemands contre le régime nazi.

Olena Naumenko, qui utilise son milieu préféré « la féminité », analyse l’état de toutes les femmes qui ont été forcées de quitter leurs villes natales, dans la plupart des cas avec leurs enfants qui ont été arrachés à leur environnement confortable et se sont retrouvés dans une nouvelle réalité.

Alexandra Kadzevich différencie dans ses œuvres l’état des villes proches de la ligne de front et des personnes qui sont forcées de fuir ou, au contraire, de rester.

Il convient également de mentionner les œuvres d’Olesia Trofymenko, qui combine la peinture avec des éléments de broderie. En 2022, Olesia Trofymenko est devenue l’artiste principale invitée pour le défilé Dior. Ce fut un moment important pour l’artiste ukrainienne, et ses œuvres ont reçu une large attention de la communauté internationale. Olesia Trofymenko est une artiste talentueuse qui utilise son travail pour attirer l’attention sur des questions actuelles importantes. Ses œuvres sont une voix puissante pour la paix et la liberté.

Une place particulière dans l’exposition occupe l’objet d’art Palianitsa de Zhanna Kadyrova. Cette œuvre a déjà attiré l’attention lors de nombreuses expositions internationales, notamment la prestigieuse Biennale d’art contemporain de Venise en 2022. À travers son travail, Kadyrova raconte l’histoire de nombreux Ukrainiens à ce moment historique et tragique.

Tous les artistes présentés vivent dans la peur et l’incertitude chaque jour, tant dans leur patrie qu’à l’étranger, ne sachant pas ce qui les attend dans l’avenir. En tels moments, il est important de démontrer la solidarité et de soutenir leur lutte pour l’indépendance, la souveraineté et la démocratie par l’art.

L’exposition se déroule dans le cadre du 32e anniversaire de l’Indépendance de l’Ukraine. C’est une occasion pour nous de célébrer les réalisations de l’art ukrainien et d’exprimer notre solidarité avec notre peuple. Nous vous invitons à visiter l’exposition et à vous familiariser avec les œuvres d’artistes ukrainiens.

Participants : Danylo Halkin, Alexander Vereshchak, Zhanna Kadyrova, Alexandra Kadzevich, Olena Naumenko, Volodimir Sai, Marina Talutto, Olesia Trofymenko, Alina Yakubenko

Commissaire d’exposition : Kristina Gruzynskaya

Vendredi 8 Septembre – Mardi 10 Octobre 2023

Entrée libre sur inscription

