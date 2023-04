Présentation de la collection « Fire of liberty » par Yulia Sidorova et Stanislav Bitus Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 13 avril 2023, Paris.

Présentation de la collection « Fire of liberty » par Yulia Sidorova et Stanislav Bitus Jeudi 13 avril, 19h30 Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Entrée liber sur inscription

Yulia Sidorova est ambulancière professionnelle au front depuis 2014 et dirige aujourd’hui l’équipe médicale de « Veteranka », qui travaille dans les endroits les plus chauds de la région de Kharkiv. Avant la guerre, Yulia a commencé sa carrière en tant que créatrice de mode et, en février 2022, elle a présenté certains de ses premiers looks sur le principal podium du pays, la Semaine de la mode ukrainienne. Yulia est associée au styliste Stanislav Bitus, qui a enseigné dans une école de design. Il a conçu des collections pour des marques connues. Depuis les premiers jours de la guerre, lui et ses collègues cousent des gilets pare-balles et des uniformes pour hommes. En mai, il a rejoint le siège du Mouvement des femmes vétérans. Anna Suvorkina, technologue et designer à l’atelier, a créé des modèles exclusifs pour les uniformes des femmes.

Les deux collections qui seront présentées sont radicalement différentes.

La première est celle de la marque « Cubitus dei », qui comprend 15 modèles de prêt-à-porter. Elle est très avant-gardiste et éclectique, combinant des styles classiques, fantastiques, romantiques, ainsi que des formes et des lignes futuristes. Les échantillons présentent des motifs ukrainiens anciens. La gamme comprend des centres de composition sous forme d’oiseaux, de cigognes, de coton et de feu, qui se transforment parfois en textures et deviennent tridimensionnels. Cette collection s’inspire de l’image d’une femme guerrière futuriste.

La deuxième collection capsule a été développée sous la marque « By veteranka » et a un thème militaire avec des éléments des éléments de warcore. Il s’agit d’articles de style militaire adaptés à un usage quotidien par des civils. Les créateurs prévoient de modifier des vêtements militaires prêts à l’emploi. La collection comprendra des techniques et des éléments de filets de camouflage, de combinaisons de camouflage, d’équipements militaires et de genouillères. La ligne a un but caritatif : les bénéfices des ventes iront aux besoins des femmes de l’armée ukrainienne.

Le principal objectif de l’atelier du Mouvement des femmes vétérans est de veiller à ce que les uniformes féminins soient non seulement conçus, mais aussi officiellement introduits dans l’armée. Cela vaut non seulement pour les vêtements d’extérieur, mais aussi pour les sous-vêtements, les produits d’hygiène et les gilets pare-balles. À l’avenir, l’atelier prévoit d’offrir aux femmes défenseurs une formation en vue d’un emploi ultérieur.

