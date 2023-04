Foire de Pâques Caritative Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Foire de Pâques Caritative

Vendredi 7 avril, 18h30
Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine
22 avenue de Messine 75008 Paris

Entrée libre sur inscription

Foire de Pâques avec la participation d'associations, d'entrepreneurs et d'artistes ukrainiens

Venez acheter des cadeaux et des gâteaux ukrainiens traditionnels, des œufs de Pâques, des souvenirs faits main, des bijoux authentiques. Participer à l’atelier de décoration d’œufs ukrainiens « Pysanka » animé par l’artiste Julia Tsapurak.

Le produit de la vente est reversé à l’association « A Travers l’Europe », le collecte pour les médicaments pour l’Ukraine.

Soutenez la bonne cause et passez une soirée conviviale en compagnie des Ukrainiens!

