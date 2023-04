Les expositions « CHANGEMENT » de Egor Zigura et « CIEL PAISIBLE » et Nikita Zigura Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris, 7 avril 2023, Paris.

Deux projets seront présentés en même temps dans les salles d’exposition du Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France : « Changement » de Egor Zigura et « Ciel paisible » de Nikita Zigura. Différents dans leur style et leur contenu, ils sont unis par une vision partagée des années d’agression russe.

Le projet « Changement » de Egor Zigura a été créé au cours de la période des années 2018-2023 et présente des émotions intérieures et des différentes manifestations de la personnalité de l’auteur. Dans cette série sculpturale, l’artiste aborde le thème de changement de la conscience, qui se ressent surtout dans les principaux tournants de l’histoire de l’art, dans ses meilleurs exemples. Le cycle d’œuvres « Changement » est réalisé en bronze ; il s’agit de portraits sculpturaux de différents états émotionnels d’une personne : de l’attente anxieuse, du désespoir et de la colère au calme absolu. Les œuvres plastiques sont complémentées par des œuvres graphiques.

Le cycle « Ciel paisible » de Nikita Zigura est également un cycle profondément intérieur, bien qu’il se réfère à des images extérieures qui existent déjà. Le ciel doit être pur et dégagé. Aujourd’hui, cette idée semble être un souvenir du passé collectif dans l’espace des hostilités actives en Ukraine, où les forces ennemies font rage. Le projet renvoie à la réalité actuelle, à la menace que les habitants d’autres pays ne voient que dans les actualités et, d’autre part, à la lutte et à l’espoir. L’art peut utiliser des images pour transférer la conscience vers une autre réalité : d’une capitale européenne paisible à la plus grande guerre depuis des décennies.

Egor et Nikita Zigura sont des sculpteurs ukrainiens contemporains, auteurs d’installations et d’objets d’art. Ils sont tous les deux diplômés en sculpture de l’Académie nationale des beaux-arts et de l’architecture (Kyiv). Leurs œuvres sont reconnues en Ukraine et à l’étranger, comme en témoigne leur participation à des projets internationaux : ventes aux enchères (Phillips, Sotheby’s), foires d’art (Spectrum Miami, Kölner Liste, Tokyo International Art Fair, Volta Basel). Les sculptures des artistes sont présentes dans des collections privées en Ukraine, en Lettonie, au Danemark, en France, en Australie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon et en Chine. Les frères sont les auteurs de sculptures monumentales (« Unité », « Atlant », « R/Evolution ») installées dans des espaces publics à Kyiv et à Dnipro.

Centre culturel de l'Ambassade d'Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T11:00:00+02:00 – 2023-04-07T18:00:00+02:00

2023-05-10T11:00:00+02:00 – 2023-05-10T18:00:00+02:00

Ukrainien Exposition

Nikita et Egor Zigura