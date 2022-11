ATELIER INTERACTIF » Comment créer et dessiner une caricature » avec Vladimir Kazanevsky Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre sur inscription

Le caricaturiste ukrainien le plus célèbre au monde, Vladimir Kazanevsky, vous dira personnellement les secrets d’une caricature amusante. Vous apprendrez à transformer vos idées en dessins amusants. Centre culturel de l’Ambassade d’Ukraine 22 avenue de Messine 75008 Paris 22 avenue de Messine 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France Tous les participants de l’atelier auront une opportunité unique : apprendre à créer des caricatures avec le caricaturiste ukrainien le plus célèbre au monde, Vladimir Kazanevsky.

Le gagnant de plus de 500 prix mondiaux vous dira personnellement les secrets d’une caricature amusante. Vous apprendrez à transformer vos idées en dessins amusants.

Vladimir Kazanevsky dessine une caricature basée sur la meilleure idée du public lors de l’atelier. L’auteur de l’idée la plus intéressante recevra un livre dédicacé de l’auteur. Durée : 1,5 heure

Pour participer, merci de vous inscrire : le nombre de places est limité !

