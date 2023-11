Journée Téléthon à l’Alliage Centre culturel de l’Alliage Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Journée Téléthon à l’Alliage Centre culturel de l’Alliage Olivet, 10 décembre 2023, Olivet. Journée Téléthon à l’Alliage Dimanche 10 décembre, 09h30 Centre culturel de l’Alliage Entrée libre Journée Téléthon à l’Alliage

Randonnée avec USMO Rando à 9h15

Animations par GV Olivet à 10h

Ventes de 9h30 à 13h Centre culturel de l’Alliage 1 Rue Michel Roques 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « telethonolivet@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T14:00:00+01:00

2023-12-10T09:30:00+01:00 – 2023-12-10T14:00:00+01:00 Animations randonnée Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Centre culturel de l'Alliage Adresse 1 Rue Michel Roques 45160 OLIVET Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville Centre culturel de l'Alliage Olivet latitude longitude 47.863753;1.892426

Centre culturel de l'Alliage Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/