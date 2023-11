Bal Country et Line Dance Centre culturel de l’Alliage Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet Bal Country et Line Dance Centre culturel de l’Alliage Olivet, 9 décembre 2023, Olivet. Bal Country et Line Dance Samedi 9 décembre, 19h00 Centre culturel de l’Alliage Participation minimale 5 euros Bal Country et Line Dance au profit du Téléthon Ouvert à tous, famille et amis, Pas besoin de savoir danser. Centre culturel de l’Alliage 1 Rue Michel Roques 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://ccr45.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00 Danse Country Line Dance Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Centre culturel de l'Alliage Adresse 1 Rue Michel Roques 45160 OLIVET Ville Olivet Departement Loiret Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Centre culturel de l'Alliage Olivet latitude longitude 47.863753;1.892426

Centre culturel de l'Alliage Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/