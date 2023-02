C’est le moment de piéger les frelons, pourquoi et comment. Centre culturel de l’Alliage Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

C’est le moment de piéger les frelons, pourquoi et comment. Centre culturel de l’Alliage, 10 mars 2023, Olivet. C’est le moment de piéger les frelons, pourquoi et comment. Vendredi 10 mars, 20h30 Centre culturel de l’Alliage

Entrée libre

Cycle de vie du frelon asiatique, un nid consomme 10 kg d’insectes par an, prédateur des abeilles et de 159 autres espèces d’insectes, le piégeage. En présentiel et ZOOM, demander le lien Centre culturel de l’Alliage 1 Rue Michel Roques 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Le cycle de vie du frelon asiatique, un nid consomme 10 kg d’insectes par an (40% d’abeilles et 60 % d’autres insectes. Il est un prédateur des abeilles et de 159 autres espèces d’insectes. Le piégeage des reines et des ouvrières est à réaliser avec des pièges sélectifs de type nasse, harpe électrique, bouteille éventuellement.

