ZAI ZAI ZAI ZAI CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT Pordic, vendredi 29 mars 2024.

L’histoire prend sa source dans le roman graphique de Fabcaro qui a obtenu le grand prix de la critique ABCD en 2016. Un comédien se présente à la caisse d’un supermarché. Un poireau, une carte de fidélité oubliée, il n’en faut pas plus pour que la machine s’emballe : caissière, vigile et policiers aux fesses, l’homme passe de gentil consommateur à ennemi public N°1. Les médias s’emparent du fait divers et c’est l’alerte maximale dans tout le pays. Entre psychose et compassion, l’affaire divise. De son côté, l’artiste entame une course déchainée et follement surréaliste, partagé entre remords et questions existentielles. Autour de ce fugitif surgissent alors toutes les figures marquantes et concernées de la société (famille, médias, police, voisinage…) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables témoignant d’un monde malade de ses locataires.Déjà plusieurs fois adapté au cinéma et au théâtre, la BD prend vie sur la scène du Blutack Théâtre. Seul en scène, l’excellent acteur Grégory Bourut signe une vraie performance dans une mise en scène fantasque mêlant bidouillages vidéo, graphismes, dessins et photos, qui entraîne le public dans un road-movie aussi haletant qu’hilarant.D’après le roman graphique éponyme de Fabcaro (éditions 6 Pieds sous Terre)

Tarif : 8.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT RUE MASSIGNON 22590 Pordic 22