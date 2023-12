SOIREE OBJETS AU POIL CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT Pordic, 20 janvier 2024, Pordic.

1 soirée, 2 spectacles !Avec quelques objets sur une table, chacune de ces formes courtes en solo nous offre un récit jubilatoire avec moult épreuves et défis à relever. Une soirée pour reprendre du poil de la bête !Cie TAC TACTempête dans un verre d’eauUn conférencier pas du tout académique nous fait partager sa passion pour La Tempête de William Shakespeare. Il nous embarque sur son île imaginaire où des tempêtes apocalyptiques font ressurgir ses souvenirs d’enfance. Avec maladresse et conviction, il mêle tragédie personnelle et comédie shakespearienne. Avec Tempête dans un verre d’eau, la compagnie TAC TAC explore les objets-rebuts, ceux que l’on trouve sur la plage après la tempête, ceux qui resteront après la fin du monde. En faisant de ces objets « épaves » des partenaires de jeu, elle revient aux bases du théâtre d’objet qui interroge notre société de consommation. NIDS DHOM CIELe jeu de l’ourseC’est l’histoire d’une jeune fille au moment où se manifestent en elle des désirs féroces, tenaces, dérangeants. Le spectacle raconte l’appétit qui surgit, la jubilation et la souffrance de ces émois, les questions qu’ils provoquent, les métamorphoses qu’ils suscitent. A travers les objets et le jeu irrésistible de la comédienne, on découvre sans détours, avec pudeur, distance et humour, cet âge des grandes explosions et des grandes fatigues, des échecs cuisants et des surpassements prodigieux. Le spectacle se décline comme dans un jeu de l’oie en 6 étapes, nous invitant à suivre le parcours initiatique de notre fille/ourse, de l’hibernation solitaire au dégel printanier

Tarif : 8.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT RUE MASSIGNON 22590 Pordic