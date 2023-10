L’Architecture Art déco en France et plus spécialement en Auvergne, 1910-1940 Centre culturel de la Mouniaude Châtel-Guyon Catégories d’Évènement: Châtel-Guyon

L'Architecture Art déco en France et plus spécialement en Auvergne, 1910-1940
Dimanche 15 octobre, 11h00
Centre culturel de la Mouniaude
Châtel-Guyon

Entrée libre

L'Art déco est l'un des plus puissants courants artistiques de la première moitié du XXe siècle. Il s'est développé en Europe, mais aussi dans les Amériques, en Afrique et en Orient. Il a touché tous les arts en produisant un langage très reconnaissable, fondé notamment sur la géométrisation des formes. Résolument moderne, l'Art déco est aussi le dernier style à avoir placé l'ornement au cœur de la création.

La conférence exposera les fondements, les événements marquants et les caractéristiques essentielles de l’architecture Art déco. Très illustrée, elle montrera des œuvres majeures construites en France et à l’étranger, ainsi que des réalisations auvergnates parfois surprenantes.

Conférence, salle Cuvelier, par Christophe LAURENT, historien du Patrimoine. Centre culturel de la Mouniaude 26 Avenue de l’Europe, 63140 Châtel-Guyon Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:30:00+02:00 La salle à manger du Grand Hôtel de Châtel-Guyon, 1929-1932,

Ernest PINCOT architecte, Marcelle RUSSIAS maître-verrier,

