La Duchesse Centre culturel de la Maugerie Vienne-en-Val, samedi 20 janvier 2024.

La Duchesse Comédie loufoque et lucide présentant Adèle Blanc-Sec, cette femme déroutante, scientifique et contemporaine, accusée de semer le désordre en notre époque. Samedi 20 janvier, 20h30 Centre culturel de la Maugerie 10€ par personne 15€ pour 2 personnes 5€ pour enfants – 12 ans

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

Une comédie loufoque et lucide

Cette femme déroutante, scientifique et contemporaine d’Adèle Blanc-Sec, est accusée de semer le désordre en notre époque. Elle interroge sur la question de l’ordre établi, celui qui interdit la différence, la fantaisie, celui qui modernise aveuglément et s’appuie séculairement sur le fort laissant de côté les faibles…

Maladroite mais sincère, fantasque mais profonde, la Duchesse propose une certaine vision de l’équilibre naturel et revisite l’ordre des choses, celui qui fait écho aux voix féminines qui s’insurgent actuellement, celui qui va vers l’inconnu (les réfugiés) et panse le futur en pensant au bien-être de la Planète.

Ce seul-en-scène, sciemment épuré, s’appuie sur la dynamique d’un personnage burlesque, sur la saveur du langage du 19e et sur une création lumière limpide, plus qu’une scénographie.

BODOBODÓ Production France signe là, une création dont le propos embarque le public de par sa finesse et son humanité. Un remède radical contre la morosité !

Tout Public

Centre culturel de la Maugerie VIENNE-EN-VAL, 39 route de Jargeau Vienne-en-Val 45510 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 58 81 23 »}]

