Théâtre • Apocalipsync Centre Culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste, 24 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Théâtre Apocalipsync

Vendredi 24 Novembre à 20h30

Saint-Larent de Neste, Maison du Savoir.

Durée : 1h

A partir de 7 ans.

Plein tarif : 22€ / Tarif réduit : 20€

Réservez vos places.

Théâtre physique, seul en scène dans le cadre des escales d’Automne.

Après « Un poyo rojo », le comédien argentin Luciano Rosso, athlète au faciès survitaminé est de retour et plie son corps à toutes les fantaisies en faisant défiler une galerie de personnages extravagants à travers lesquels il livre son autoportrait en acrobate.

TRANSPORT COLLECTIF MIS EN PLACE.

La navette culturelle reprend du service !

Si vous êtes intéressé.e.s, entre ami.e.s, en famille, les parents ou toutes autres personnes… réservez vite votre place au spectacle et la navette en appelant le 05 62 99 13 59. Et toujours le même principe, une simple pièce de 2€ vous suffit pour faire le trajet aller-retour.

• Départ de Mauléon Barousse à Pl. Pyrénées à 19h35

• Départ de Siradan à la salle des fêtes à 19h44

• Départ de Bertren – Centre à 19h50

• Départ Loures-Barousse – Pl. de l’Église à 19h55

• Départ Aventignan – Mairie à 20h09

• Départ Nistos – Salle des fêtes à 19h55

• Départ Bize – Mairie à 20h02

• Départ de Nestier – Le Castera à 20h08

• Anères à la Salle des fêtes à 20h10

ARRIVÉE A SAINT LAURENT DE NESTE, CENTRE CULTUREL MAISON DU SAVOIR à 20h15..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Centre Culturel de la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Apocalipsync Theatre

Friday November 24th at 8:30pm

Saint-Larent de Neste, Maison du Savoir.

Running time: 1 hour

Ages 7 and up.

Full price: 22? / Reduced price: 20?

Reserve your seats.

Physical theater, one-man show as part of the Escales d’Automne program.

After « Un poyo rojo », Argentinian actor Luciano Rosso, an athlete with a supercharged face, returns to bend his body to every whim, parading a gallery of extravagant characters through which he reveals his self-portrait as an acrobat.

PUBLIC TRANSPORT PROVIDED.

The cultural shuttle is back in service!

If you’re interested, with friends, family, parents or anyone else… reserve your place for the show and the shuttle bus by calling 05 62 99 13 59. And as always, a simple 2? coin is all you need for the return trip.

? Departure from Mauléon Barousse at Pl. Pyrénées at 7.35pm

? Departure from Siradan to salle des fêtes at 19h44

? Departure from Bertren – Centre at 19h50

? Departure from Loures-Barousse ? Pl. de l’Église at 7.55pm

? Departure Aventignan – Mairie at 20h09

? Departure Nistos ? Salle des fêtes at 19h55

? Departure Bize – Mairie at 20h02

? Departure from Nestier ? Le Castera at 20h08

? Anères to Salle des fêtes at 8.10pm

ARRIVAL IN SAINT LAURENT DE NESTE, CENTRE CULTUREL MAISON DU SAVOIR at 8:15pm.

Teatro Apocalipsync

Viernes 24 de noviembre a las 20.30 h

Saint-Larent de Neste, Maison du Savoir.

Duración: 1 hora

A partir de 7 años.

Precio completo: 22? / Precio reducido: 20?

Reserve sus entradas.

Teatro físico, espectáculo unipersonal dentro del programa Escales d’Automne.

Después de « Un poyo rojo », el actor argentino Luciano Rosso, atleta de rostro sobrecargado, vuelve a doblegar su cuerpo a todo tipo de fantasías, haciendo desfilar una galería de personajes extravagantes a través de los cuales revela su autorretrato de acróbata.

TRANSPORTE PÚBLICO PREVISTO.

¡La lanzadera cultural vuelve a funcionar!

Si está interesado, con amigos, en familia, con sus padres o con cualquier otra persona… reserve rápidamente su plaza para el espectáculo y la lanzadera llamando al 05 62 99 13 59. Y, como siempre, sólo necesita una moneda de 2? para el viaje de vuelta.

? Salida de Mauléon Barousse en Pl. Pyrénées a las 19.35 h

? Salida de Siradan en la salle des fêtes a las 19h44

? Salida de Bertren – Centre a las 19h50

? Salida de Loures-Barousse ? Pl. de l’Église a las 19h55

? Salida de Aventignan – Mairie a las 20h09

? Salida Nistos ? Salle des fêtes a las 19h55

? Salida Bize – Mairie a las 20h02

? Salida de Nestier ? Le Castera a las 20h08

? Anères a la Salle des fêtes a las 20h10

LLEGADA A SAINT LAURENT DE NESTE, CENTRE CULTUREL MAISON DU SAVOIR a las 20.15 h.

Theater Apocalipsync

Freitag, den 24. November um 20:30 Uhr

Saint-Larent de Neste, Maison du Savoir (Haus des Wissens).

Dauer: 1 Stunde

Ab 7 Jahren.

Voller Tarif: 22? / Ermäßigter Tarif: 20?

Reservieren Sie Ihre Plätze.

Physisches Theater, allein auf der Bühne im Rahmen des Herbstfestivals.

Nach « Un poyo rojo » kehrt der argentinische Schauspieler Luciano Rosso, ein Athlet mit einem aufgeladenen Gesicht, zurück und verbiegt seinen Körper für alle Phantasien, indem er eine Galerie extravaganter Figuren vorbeilaufen lässt, durch die er sein Selbstporträt als Akrobat liefert.

SAMMELTRANSPORT WIRD BEREITGESTELLT.

Der Kultur-Shuttle nimmt wieder seinen Dienst auf!

Wenn Sie Interesse haben, mit Freunden, der Familie, den Eltern oder anderen Personen… reservieren Sie schnell Ihren Platz für die Aufführung und den Shuttlebus unter der Nummer 05 62 99 13 59. Sie brauchen nur eine 2-Euro-Münze für die Hin- und Rückfahrt.

? Abfahrt in Mauléon Barousse am Pl. Pyrénées um 19:35 Uhr

? Abfahrt von Siradan an der Festhalle um 19:44 Uhr

? Abfahrt von Bertren – Zentrum um 19:50 Uhr

? Abfahrt Loures-Barousse ? Pl. de l’Eglise um 19:55 Uhr

? Abfahrt Aventignan – Mairie (Rathaus) um 20:09 Uhr

? Abfahrt Nistos ? Festsaal um 19:55 Uhr

? Abfahrt Bize – Rathaus um 20:02 Uhr

? Abfahrt Nestier ? Le Castera um 20:08 Uhr

? Anères – Festsaal um 20.10 Uhr

ANKUNFT IN SAINT LAURENT DE NESTE, CULTUREL CENTRE MAISON DU SAVOIR um 20:15 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65