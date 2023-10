MONTE CRISTO | Cie La Volige · Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux – Récit-concert Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges, 16 mai 2024, Beaupréau-en-Mauges.

MONTE CRISTO | Cie La Volige · Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux – Récit-concert Jeudi 16 mai 2024, 20h30 Centre culturel de La Loge Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Énorme succès au festival Off d’Avignon 2022, Monte Cristo est l’un des derniers spectacles de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux. Ils transforment Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, épopée romanesque et populaire de 1 600 pages, en un récit musical accessible à tous.

Accompagnés par le musicien Mathias Castagné, ils revisitent ce monument littéraire sur le mode d’un palpitant polar radiophonique à regarder.

Le résultat est un moment d’intense bonheur populaire !

Durée : 1h40

Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-16T20:30:00+02:00 – 2024-05-16T22:10:00+02:00

récit concert