UNDERDOGS | Cie Par Terre · Anne Nguyen – Danse Hip Hop Jeudi 21 mars 2024, 20h30 Centre culturel de La Loge Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Formée d’abord aux arts martiaux, Anne Nguyen ne tarde pas à devenir par la suite une figure de proue de la communauté hip hop française, avant de créer ses propres spectacles qui tournent en France et à l’international.

Avec cette création, la chorégraphe s’intéresse aux « underdogs » (« opprimés » en anglais), ces laissés-pour-compte sur lesquels notre œil se pose sans oser s’attarder.

Sur fond de musique soul, évocatrice du climat politique des années 70 aux États-Unis, les trois interprètes revisitent l’origine des gestes de la danse hip hop, pour mieux en mesurer l’énergie explosive et rebelle. Force et émotion sont au rendez-vous dans cette danse virtuose.

Durée : 50min

Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau-en-Mauges 49600 Beaupréau Maine-et-Loire Pays de la Loire

2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T21:20:00+01:00

