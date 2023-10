WHAT WILL HAVE BEEN | Circa – Australie – Cirque et musique Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges Catégories d’Évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire WHAT WILL HAVE BEEN | Circa – Australie – Cirque et musique Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges, 16 décembre 2023, Beaupréau-en-Mauges. WHAT WILL HAVE BEEN | Circa – Australie – Cirque et musique Samedi 16 décembre, 20h30 Centre culturel de La Loge Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 € Un moment poétique, conjuguant danse, violon et cirque. Trois artistes ne cessent de bondir, rebondir, se défaire, se reformer, leurs gestes sont précis et remplis d’une force visuelle étonnante.

Accompagné par un violoniste, le trio insaisissable fusionne la danse, le trapèze, le théâtre, la corde lisse, ballet et acrobaties, sur des extraits de musiques classique et électronique.

De renommée internationale, la compagnie australienne repousse les limites du cirque contemporain avec une proposition intime à couper le souffle.

