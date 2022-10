JE SUIS TIGRE – Groupe Noces Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Tarifs : Abonné 6€ | Plein 10€ | Réduit 10€ | Très réduit 6€ | Pass’ Famillle 25€

Une histoire d’amitié dansée et dessinée Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire Marie est d’ici, Hichem d’un « là-bas » qu’il a dû fuir. Inséparables, ils partagent leurs secrets en jouant dans la cour de l’école. Mais pas facile de se comprendre avec des histoires si différentes.

Par le biais d’une fresque géante dessinée en direct, le jeune garçon va pouvoir dévoiler les clés de son passé, lui qui, tel le tigre solitaire, a parcouru des milliers de kilomètres pour découvrir la paix.

En associant danse et acrobaties, Florence Bernad met en scène avec brio une fable sensible et visuelle, et invite les enfants à se questionner sur la tolérance, le partage et l’amitié sans frontière.

