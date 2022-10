DABADIE OU LES CHOSES DE NOS VIES – Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

DABADIE OU LES CHOSES DE NOS VIES – Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet Centre culturel de La Loge, 5 avril 2023, Beaupréau-en-Mauges. DABADIE OU LES CHOSES DE NOS VIES – Clarika, Maissiat et Emmanuel Noblet Mercredi 5 avril 2023, 20h30 Centre culturel de La Loge

Tarifs : Abonné 17€ | Plein 23€ | Réduit 20€ | Très réduit 12€ | Pass’ Famille 50€

On est tous amoureux de l’œuvre de Dabadie Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire Cette création réunit les deux chanteuses Clarika et Maissiat ainsi que le comédien molièrisé Emmanuel Noblet, autour de l’œuvre foisonnante de Jean-Loup Dabadie.

Ensemble, ils nous invitent au cœur de la « matière Dabadie » : une plongée dans ses mots, lus, dits, joués, chantés, mis en musique, à travers les chansons et les dialogues des films dont il fût l’auteur flamboyant.

Ils chantent les plus grands succès de ce parolier phare de la chanson française qui a écrit notamment pour Julien Clerc, Michel Polnareff, Jacques Dutronc, Serge Reggiani, Régine ou encore Romy Schneider. Et, parmi les films, on retrouve sur la scène et portés par nos interprètes des morceaux choisis de « César » et « Rosalie », « Les Choses de la Vie », « Un éléphant ça trompe énormément »… pour ne citer qu’eux.

Ce spectacle invite à une traversée poétique et musicale à travers le temps, la chanson française et le cinéma.

À voir ! Les volets verts, le mardi 11 avril à 20h30 au Cinéma Jeanne d’Arc à Beaupréau

La dernière adaptation de feu Jean-Loup Dabadie pour le cinéma d’un roman de Georges Simenon.

Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde.

