CHERS PARENTS – Emmanuel et Armelle Patron Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

CHERS PARENTS – Emmanuel et Armelle Patron Centre culturel de La Loge, 17 mars 2023, Beaupréau-en-Mauges. CHERS PARENTS – Emmanuel et Armelle Patron Vendredi 17 mars 2023, 20h30 Centre culturel de La Loge

Tarifs : Abonnés 17€ | Plein 23€ | Réduit 20€ | Très réduit 12€ | Pass’ Famille 50€

Quand l’argent se mêle d’amour Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire Deux frères et leur sœur traversent la France pour rejoindre leurs parents, qui les ont sommés de venir les voir sur-le-champ. La progéniture, inquiète, se prépare au pire.

Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent leurs parents va faire voler en éclats la belle unité familiale…

Pourquoi ? Comment ? N’allons pas plus loin dans les détails de cette farce jubilatoire qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie et de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous.

Une formidable comédie dont on rit de bon cœur et dont on savoure l’excellent jeu des comédiens. Le spectacle a reçu une nomination pour la meilleure Comédie aux Molières 2022.

