MACHINE DE CIRQUE – Cie Machine de Cirque | Canada Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

MACHINE DE CIRQUE – Cie Machine de Cirque | Canada Samedi 4 mars 2023, 20h30 Centre culturel de La Loge

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass’ Famille 35€

De la haute voltige ! Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire Formés dans de prestigieuses écoles de cirque, les cinq artistes de Machine de Cirque ont vraiment tout pour plaire. Ils sont jongleurs, acrobates et musiciens.

Seul bémol : ils sont seuls au monde. Leur quête: contacter d’autres rescapés à l’aide d’une étrange machine. Y parviendront-ils ?

Poétiques et humoristiques, téméraires, touchants et comiques, ces cinq personnages manient de main de maître la planche coréenne, les quilles, la batterie, et même, la serviette de bain !

Un concentré d’adrénaline qui emmène les spectateurs à la découverte d’acrobaties incroyables, sans oublier les fous-rires devant les numéros d’humour et de mime.

