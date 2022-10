LES YEUX FERMÉS – Cie S’poart Centre culturel de La Loge Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

LES YEUX FERMÉS – Cie S'poart
Mardi 7 février 2023, 20h30
Centre culturel de La Loge

Tarifs : Abonné 12€ | Plein 16€ | Réduit 14€ | Très réduit 10€ | Pass' Famille 35€

Du noir vient la lumière Centre culturel de La Loge Rue Robert Schuman, 49600 Beaupréau, BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire Le chorégraphe Mickaël Le Mer s’inspire du peintre Pierre Soulages, maître de la couleur noire, pour imaginer une pièce poétique, dansée et lumineuse.

Ce qui fascine l’artiste yonnais dans ces œuvres, c’est la manière dont la lumière se reflète et prend vie sur la matière grâce à ce « noir-lumière ». Ce noir rappelle aussi celui du plateau éclairé par les projecteurs.

Ainsi est né ce spectacle, avec huit interprètes, quatre danseuses et quatre danseurs, qui partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale.

Avec une audacieuse virtuosité, la compagnie S’Poart prolonge son exploration d’une danse hip-hop libre et ouverte aux multiples influences.

