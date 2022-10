CATS ON TREES – Alie Centre culturel de La Loge, 28 janvier 2023, Beaupréau-en-Mauges.

Tarifs : Plein assis 26€ | Plein debout 23€ | Abonné et très réduit assis 24€ | Abonné et très réduit debout 21€

Pop douce et rafraîchissante

Centre culturel de La Loge, 49600 Beaupréau-en-Mauges

Fondé en 2007 à Toulouse, le duo Cats on Trees a connu son premier succès grâce à la chanson « Jimmy », lorsqu’ils l’ont réenregistrée avec Calogero, puis avec leur tube « Sirens call ».

Après deux albums réussis, ils reviennent entourés de Charlotte Baillot au violon et Vatea Lega à la basse pour un concert d’une rare délicatesse, à l’image de leur troisième album « Alie ».

Une poésie parfaite et des mélodies fortes, des morceaux sauvages et puissants, portés par la rythmique inventive de Yohan Hennequin et la voix profondément touchante de Nina Goern.

Cats On Trees nous transporte dans son univers pop rock délicat et coloré.



