Entrés libre sans inscription ni réservation

C’est avec poésie, humour, esprit, savoir-faire… Envers et contre tout… Que l’Atelier Rouge Terre présente ses créations céramiques. Cette année 2022 sur le thème phonétique du [ vɛʁ ]. handicap auditif;handicap moteur;handicap intellectuel hi;mi;ii Centre culturel de Jassans 406, rue Edouard Herriot, 01480 Jassans, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Jassans-Riottier 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Par autoroute A6 (sortie Villefranche sud)

04 74 66 38 62 http://centre-culturel-jassans.fr Le Centre culturel de Gléteins est situé dans les locaux d’une ancienne ferme en pisé. Après avoir été transformée en haras durant plusieurs années, la municipalité a choisi de le restaurer dans les règles de l’art des bâtiments de pisé. Il abrite un petit théâtre, ainsi qu’une salle de cours de peinture, et deux salles d’exposition. « …Vers moi, Ver de terre, Verre à pied, Vert de rage… »

« …Nature, Grenouille, Bocaux, Vaisselle… »

C’est avec : « Poésie, Humour, Esprit, Savoir-faire… » …Envers et contre tout… Que l’Atelier Rouge Terre présente ses créations céramiques ! Cette année 2022 sur le thème phonétique du [ vɛʁ ].

