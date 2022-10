Café littéraire et création d’histoires à Houplines Centre culturel de Houplines Houplines Catégories d’évènement: Houplines

Café littéraire et création d’histoires à Houplines Centre culturel de Houplines, 14 octobre 2022, Houplines. Café littéraire et création d’histoires à Houplines 14 et 15 octobre Centre culturel de Houplines

Gratuit, sans inscription MAIS places limitées

Café littéraire et création d’histoires à Houplines dans le cadre des Nuits des bibliothèques Centre culturel de Houplines 51, rue Roger Salengro Houplines Houplines 59116 Nord Hauts-de-France Café littéraire

Rencontre libre autour des livres consacrés à la nature, à l’environnement.

Les membres passionnées du café-littéraire vous accueillent pour discuter librement autour d’un thé ou d’un café sur les thèmes annoncés. Objectif de cet échange : découvrir de nouvelles lectures et de nouveaux auteurs et confronter ses avis et impressions sur les livres abordés. La parole est libre et tout le monde peut participer.

Pour adultes et adolescents

Samedi 15 octobre de 11h à 12h30 Création d’histoire [sous réserve]

La médiathèque a sollicité le Labo des Histoires pour proposer une animation sous forme d’ateliers d’écritures préparatoires avec les enfants et une restitution prévue un soir lors de la Nuit des bibliothèques.

Vendredi 14 octobre 2022 de 18h30 à 19h30

