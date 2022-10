Balade découverte et lectures choisies à Houplines Centre culturel de Houplines Houplines Catégories d’évènement: Houplines

Nord

Balade découverte et lectures choisies à Houplines
Vendredi 14 octobre, 16h30
Centre culturel de Houplines

Gratuit, tout public

Balade découverte et lectures choisies à Houplines dans le cadre des Nuits des bibliothèques Centre culturel de Houplines 51, rue Roger Salengro Houplines Houplines 59116 Nord Hauts-de-France Balade découverte et lectures choisies au sein du Pré entre deux eaux

Nous invitons le public à nous suivre sur un lieu atypique de la commune, écrin de verdure peu visible depuis la route et peu fréquenté : » le Pré entre deux eaux «

Sur place, nous choisirons un endroit propice à la lecture en petit groupe afin de redécouvrir cet espace naturel et d’écouter des histoires liées à la nature, mais également en lien avec le passé historique lorsque ce lieu, situé à la frontière entre France et Belgique, était une halte appréciée par les contrebandiers, à l’abri des regards indiscrets…

2022-10-14T16:30:00+02:00

2022-10-14T18:00:00+02:00

