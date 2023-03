Double match d’impro avec les Givrés Centre culturel de Fontlozier Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

Double match d’impro avec les Givrés Centre culturel de Fontlozier, 1 avril 2023, Valence . Double match d’impro avec les Givrés EUR 95 avenue de la Libération Centre culturel de Fontlozier Valence Drome Centre culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération

2023-04-01 18:00:00 18:00:00 – 2023-04-01

Centre culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération

Valence

Drome . EUR Y’a l’impro, y’a les potes, y’a les belles âmes qui viennent en profiter, pis y’a Les Impropotames de Rumilly. Pour Avril, vous vouliez du lourd ? Préparez l’advil car v’là une tonne et demi d’talent tout droit débarqué de la yaute. contact@givres.fr +33 6 04 07 83 61 http://www.givres.fr/ Centre culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drome Centre culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Ville Valence Departement Drome Tarif EUR Lieu Ville Centre culturel de Fontlozier 95 avenue de la Libération Valence

Valence Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence /

Double match d’impro avec les Givrés Centre culturel de Fontlozier 2023-04-01 was last modified: by Double match d’impro avec les Givrés Centre culturel de Fontlozier Valence 1 avril 2023 95 avenue de la Libération Centre Culturel de Fontlozier Valence Drome Centre Culturel de Fontlozier Valence Drôme

Valence Drome