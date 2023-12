VOYAGE AU PAYS D’ORPHEE par JARAVA 6Tet Centre culturel de Cassis Cassis, 15 décembre 2023, Cassis.

Jarava 6tet, c’est d’abord l’envie commune de revisiter le patrimoine musical particulièrement riche et varié des Balkans.

https://www.youtube.com/watch?v=VShNfa5Wq1M

Deux chanteuses, l’une bulgare, et la seconde grecque, mettent leurs voix chaleureuses au service de ce projet musical original accompagnées par des musiciens ayant une longue pratique de ce répertoire. Au croisement de la tradition et de la création, le groupe a su piéger dans les vents du sirocco et du levant les rythmes impairs, les polyphonies et les mélodies d’un élan musical soulevé dans les Balkans. Marquées par cette richesse culturelle, les voix et harmonies nous font voyager au pays d’Orphée où vivent des peuples aux influences multiples allant de l’Orient à l’Occident.

