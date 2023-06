JUAN CARMONA Centre culturel de Cassis Cassis, 16 juin 2023, Cassis.

JUAN CARMONA Vendredi 16 juin, 20h30 Centre culturel de Cassis A partir de 18€

Reconnu comme l’une des plus grandes figures du flamenco, le guitariste Juan Carmona collectionne les prix internationaux (Grand Prix Charles Cros, plusieurs nominations aux Latin

GRAMMY Awards, Grand Prix Paco de Lucia…) et les tournées à travers le monde.

Ce 12ème opus est une pépite. Un album concept au casting d’exception qui retrace le voyage du musicien poète Zyriab, faisant escale le long de la Méditerranée, d’oasis en caravansérails, parcourant 6.743 km de Bagdad à Cordoue. Chaque escale est une invitation musicale avec un artiste emblématique de son pays.

Bien qu’ancré dans la tradition, les deux artistes ont en commun une vision moderne de la musique et la philosophie du voyage.

Centre culturel de Cassis 20, avenue Emmanuel Agostini, 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T22:30:00+02:00

