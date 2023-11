GREG LAMY + FLAVIO BOLTRO Centre Culturel Coréen Paris, 6 novembre 2023, Paris.

GREG LAMY + FLAVIO BOLTRO Lundi 6 novembre, 19h00 Centre Culturel Coréen Entrée libre / Réservation obligatoire / COMPLET

GREG LAMY + FLAVIO BOLTRO

À l’occasion de la 21e édition du festival Jazzycolors organisé chaque année par le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris), le Centre Culturel Coréen accueille, en tant que partenaire pour la seconde année consécutive, un concert aux couleurs du jazz proposé par la Mission culturelle de l’Ambassade du Luxembourg en France : ainsi, l’un des plus grands représentants de la trompette jazz (Flavio Boltro) s’associe à un des guitaristes jazz les plus remarquables (Greg Lamy). En concert, les deux musiciens donnent au public « la sensation d’être les témoins, voire les convives, d’un bon repas entre amis » (d’après l’hebdomadaire luxembourgeois d’Lëtzebuerger Land). La complicité musicale du duo se révèle à travers la transcendante combinaison de la guitare et de la trompette, ainsi que d’un amalgame de différentes atmosphères et émotions qui font plonger doucement l’auditeur dans un voyage extraordinaire.

Flavio Boltro compte parmi les plus grands musiciens de jazz italiens et les meilleurs trompettistes européens d’aujourd’hui. Il affirme être guidé avant tout par son instinct et utilise sa technique impeccable pour allier classicisme et modernité. Boltro a fait partie de l’Orchestre National de Jazz avant de partager la scène avec notamment Michel Petrucciani, Michel Portal, Eric Legnini ou encore Stefano Di Battista.

Le guitariste Greg Lamy est un des artistes les plus talentueux parmi les « étoiles montantes » de la scène jazz européenne. Se démarquant par de nombreuses collaborations, comme avec Lionel Loueke, Bojan Z ou encore Marco Massa, ainsi que son trio – un ensemble très complet, inspirant et ambitieux – Lamy se situe entre swing, groove et jazz contemporain, créant ainsi une atmosphère de jazz unique.

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.coree-culture.org/concert-de-jazz-flavio-boltro-greg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T19:00:00+01:00 – 2023-11-06T20:30:00+01:00

2023-11-06T19:00:00+01:00 – 2023-11-06T20:30:00+01:00

Jazzycolors FICEP

Mission Culturelle du Luxembourg en France