Concert de pansori donné à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse » Centre Culturel Coréen Paris, 3 novembre 2023, Paris.

Par Kim Kyungah (chanteuse sorikun) et Jang Boyoung (tambour gosu).

Spectacle surtitré par Han Yumi.

Kim Kyungah, maîtresse dépositaire de la version dite « des Rivières et Montagnes » du pansori du Dit de Simcheong, sera accompagnée au tambour par le brillant Jang Boyoung. Tous deux interprèteront d’un seul tenant toute la fin de l’œuvre, sommet de cocasserie présentant les mésaventures d’un père très âgé et aveugle s’achevant sur le moment où sa fille vertueuse, devenue reine, le retrouve voyant à nouveau.

Le concert sera introduit par Hervé Péjaudier, qui empruntera le rôle de conteur pour résumer les nombreuses péripéties menant à cet heureux dénouement. Enfin, la conférence se conclura d’une séance de dédicace de l’ouvrage par les intervenants.

Autres manifestations :

* Lundi 6 novembre, 18 h : Présentation de l’ouvrage et dédicace par les traducteurs et les interprètes. (Librairie Le Phénix, 72 boulevard de Sébastopol, Paris 3e) ;

* Mardi 7 novembre, 18 h : Conférence-spectacle gratuite donnée par les traducteurs et les interprètes (Université Ouverte, Campus Grands Moulins. Renseignements et inscription gratuite sur : www.billetweb.fr/le-pansori)

Dans le cadre des 20 ans de la patrimonialisation du pansori par l’UNESCO, le Centre Culturel Coréen a le plaisir de proposer au public français deux soirées autour de la parution de l’ouvrage « Le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse » (éditions IMAGO, 2023). Ces événements sont réalisés en collaboration avec le festival K-VOX, avec le soutien du LTI-Korea et de la fondation WOORI-SORI.

