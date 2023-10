Conférence-spectacle à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse » Centre Culturel Coréen Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Conférence-spectacle à l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse » Jeudi 2 novembre, 18h30 Centre Culturel Coréen Gratuit sur réservation

Par Han Yumi et Hervé Péjaudier (traducteurs), avec la participation de Kim Kyungah (éditrice du texte coréen et chanteuse) et Jang Boyoung (tambour)

À l’occasion de la parution du livre « Le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse » aux éditions Imago, une conférence illustrée rendra hommage au pansori – inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco – et présentera le personnage de Simcheong, l’une des plus grandes héroïnes de la tradition coréenne, et dont la richesse et l’actualité du récit mêlent tragique et burlesque, merveilleux et critique sociale. Madame Kim Kyungah parlera de son travail d’établissement du texte de la version dite « des Rivières et Montagnes », cette introduction préparant le public au concert du lendemain. Enfin, la conférence se conclura d’une séance de dédicace de l’ouvrage, traduit et présenté par Han Yumi et Hervé Péjaudier.

Dans le cadre des 20 ans de la patrimonialisation du pansori par l’UNESCO, le Centre Culturel Coréen a le plaisir de proposer au public français deux soirées autour de la parution de l’ouvrage « Le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse » (éditions IMAGO, 2023). Ces événements sont réalisés en collaboration avec le festival K-VOX, avec le soutien du LTI-Korea et de la fondation WOORI-SORI.

Réservation fortement conseillée sur

www.coree-culture.org

CENTRE CULTUREL COREEN

AUDITORIUM

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://coree-culture.org »}] [{« link »: « http://www.coree-culture.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T18:30:00+01:00 – 2023-11-02T20:00:00+01:00

2023-11-02T18:30:00+01:00 – 2023-11-02T20:00:00+01:00

Centre Culturel Coréen