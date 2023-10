Ateliers d’initiation à la cuisine coréenne Centre Culturel Coréen Paris, 30 octobre 2023, Paris.

Le Centre Culturel Coréen organise des ateliers de cuisine animés par Mesdames Yoo Seunghee et Baik Sung-hee, toutes deux spécialistes de la cuisine coréenne. Ces ateliers offrent aux amateurs d’art culinaire la possibilité d’acquérir un savoir-faire pratique qui leur permettra de préparer de délicieux plats coréens, mais aussi des connaissances plus théoriques qui les aideront à appréhender l’esprit de cette cuisine à la fois saine et goûteuse.

Pour cette 7e édition, le thème de ces ateliers sera axé sur les différents plats que l’on peut apercevoir dans des films ou dramas coréens tels que Itaewon Class, Mr. Sunshine, Misaeng, Moving, etc.

6 plats coréens seront donc réalisés au cours de ces ateliers.

Lundi 30 octobre 2023

Jajangmyeon (nouilles à la sauce de haricots noirs)

Le jajangmyeon est un plat de nouilles coréen préparé en mélangeant de la pâte de soja noir fermenté (chunjang) frite avec des légumes et de la viande, et que l’on mélange ensuite à des nouilles. La sauce jajang possède une saveur sucrée-salée, et fait partie des plats appréciés de tous. Les nouilles jajangmyeon se dégustent accompagnées de morceaux de radis marinés et d’oignons crus trempés dans de la sauce chunjang. D’autres plats utilisant cette même sauce, tels le jajangbap (avec du riz) et le jajang tteokbokki (avec des pâtes de riz), ont également fait leur apparition. Spécialité traditionnelle par excellence, les nouilles jajangmyeon existent déjà depuis plus de 100 ans. À l’instar du yangnyeom-chicken (poulet frit), le jjambbong (soupe de nouilles épicée aux fruits de mer) et le tangsuyuk (porc frit aigre-doux), ces nouilles font partie des plats les plus fréquemment commandés en livraison, et sont donc extrêmement populaires.

Mardi 31 octobre 2023

Bulgogi (bœuf grillé coréen)

Le bulgogi est un plat coréen composé de viande finement tranchée, marinée dans de la sauce soja et grillée sur le feu. Il s’agit d’un des plats les plus représentatifs de la cuisine coréenne avec le bibimbap et le kimchi. C’est également le mets coréen le plus apprécié dans le monde entier pour son goût salé et sa douceur subtile. Il existe différents types de bulgogi représentant chaque région de Corée, tels que la viande grillée ou encore la fondue. Ce plat de viande se mange accompagné de riz. Au même titre que le galbi (viande de bœuf) et le samgyeopsal (poitrine de porc), le bulgogi est un plat très apprécié des étrangers.

Lundi 6 novembre 2023

Kong-guksu (nouilles dans un bouillon de soja froid)

Le kong-guksu est un plat de nouilles froides préparé en broyant des graines de soja bouillies avec de l’eau, et en ajoutant des nouilles à ce bouillon. Très apprécié en été pour sa fraîcheur, sa saveur révèle le goût délicieux du bouillon de soja. Le soja et les nouilles sont des ingrédients couramment consommés dans d’autres cultures, mais il est assez rare de rencontrer une telle recette avec des nouilles dans un bouillon de soja. Par ailleurs, les temples bouddhiques ayant l’habitude de consommer peu de protéines, ce plat est donc souvent servi en été pour pallier ce manque, et il est également souvent servi aux visiteurs des temples en été.

Mardi 7 novembre 2023

Dak-galbi (poulet sauté à la sauce piquante)

Le dak-galbi est un plat coréen dans lequel on retrouve de la poitrine et du pilon de poulet, qui sont les parties les plus plébiscitées de l’animal. On les fait mariner dans un assaisonnement épicé auquel on ajoute quelques légumes, des patates douces ainsi que des pâtes de riz. Ensuite, on fait griller le tout sur un gril ou sur une plaque chauffante. L’assaisonnement épicé est composé de pâte de piment rouge, de sauce soja, d’ail, de gingembre, etc. Le dak-galbi constitue l’un des plats préférés des Coréens qui aiment les saveurs épicées. Les restaurants le vendent en plusieurs portions afin de pouvoir le déguster en famille ou entre amis. C’est un délice lorsque vous le faites sauter avec du riz et que le reste de la sauce est ajouté à la fin du repas. Ce mets est très populaire parmi les étudiants car il est bon marché et les parts sont généreuses. La région de Chuncheon, dans laquelle l’industrie de l’élevage est bien développée, est notamment célèbre pour son dak-galbi.

Lundi 13 novembre 2023

Kimchi-jjigae (ragoût de kimchi)

Le kimchi-jjigae est l’un des ragoûts coréens les plus connus en Corée. On pense qu’il provient de la coutume coréenne qui consiste à faire bouillir le kimchi (que les Coréens mangent à chaque repas) en ajoutant de l’eau lorsqu’il devient aigre à cause de la fermentation ou lorsque le niveau de salinité augmente. Les ingrédients sont simples et faciles à préparer, c’est donc un plat couramment consommé avec du riz. Comme son nom l’indique, le kimchi-jjigae contient principalement du kimchi, mais aussi du tofu et des ciboules. Vous pouvez également ajouter du porc ou du thon selon vos préférences. C’est un plat très populaire parmi les Coréens qui aiment tout particulièrement la soupe épicée.

Mardi 14 novembre 2023

Sundubu-jjigae (ragoût coréen de tofu soyeux)

Le sundubu-jjigae est un ragoût coréen à base de tofu soyeux, traditionnellement composé de palourdes, de viande, de tofu, de ciboules, d’ail, de poudre de piment rouge et de sel. Sont ajoutés parfois des œufs, des champignons, du poivre ou encore de l’huile de piment rouge. Quand on pense au sundubu-jjigae, on pense souvent à une soupe de couleur bien rouge. Il existe néanmoins de nombreux sundubu-jjigae qui sont assaisonnés sans piment. Généralement consommé avec du riz, le sundubu-jjigae est doux et savoureux. Il est également très apprécié des enfants et des personnes âgées.

